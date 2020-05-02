Fatih Portakal için 3 yıl hapis istendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BDDK’nın suç duyuruları sonrasında açılan dâvâda “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına ilişkin eleştirel paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan bu süreçte, Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ ile Sorumlu Yazı işleri Müdürü Olcay Büyükbaş hakkında 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde yapılan IŞİD saldırısı öncesinde emniyet birimlerinin ihmal iddialarına ilişkin yaptıkları haber sebebiyle de dâvâ açıldı.

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