Fırınlarda üretim hızlandı

31 şehirdeki 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte fırıncılar ekstra mesaiye başladı. İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine erken başlarken, dağıtım da hız kazandı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi. İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti. Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı. Beyoğlu ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı. Fırınlar, vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için gece boyu üretime başladı. Sabaha kadar sürecek olan ekmek üretiminin ardından ise günün erken saatlerinde fırın personeli sokakları gezerek vatandaşlara ekmek ulaştıracak. NTV

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