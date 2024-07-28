Fiyatları düşük tuttu, herkesin takdirini kazandı

ANKARALI KURU TEMİZLEMECİ İLHAMİ ALTUN, MÜŞTERİLERİNE MESLEK ODASI TARAFINDAN BELİRLENEN FİYATIN ALTINDA HİZMET SUNMAYA BAŞLADI.

Ankara’da, uyguladığı fiyatlarla Türkiye’nin takdirini toplayan kuru temizlemeci İlhami Altun’a Ticaret Bakanlığı tarafından “Ahi Esnaf Beratı” verildi. Kuru temizlemeci Altun, uyguladığı fiyatlarla Türkiye’nin takdirini topladı.

Ankara Çankaya’da kuru temizleme dükkanı işleten İlhami Altun, enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla müşterilerine, meslek odası tarafından belirlenen fiyatın altında hizmet sunmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, örnek esnafı kutlayarak, bazı esnafların fiyatları düşük tuttuğunu, rakiplerin onlardan şikayet ettiğini veya tehdit ettiğini belirterek, fiyatları düşük tutan esnafın alnından öptüğünü söyledi. Bolat, benzer davranışların çoğalması gerektiğini kaydetti. İlhami Altun’u ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kendisine “Ahi Esnaf Beratı”nı verdi.

Gürcan, “Sizin özellikle bir ahi kültüründen gelen bir esnaf olarak bu şekilde vatandaşımıza enflasyonla mücadele kapsamında vermiş olduğunuz indirimli satışlar bizim için gurur verici.” dedi.

(TRT Haber)