Göçmenler ve ihtiyaç sahipleri için çamaşırhane

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde maddî desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara ve şehre göçle gelenlere destek olmak amacıyla BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün de iş birliği ile çamaşır yıkama merkezi açtı.

Sınırlı sayıda katılımcı ile ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan açılışta konuşan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hizmetlerimiz artacak. Batırılan Titanik’i yüzdüreceğiz…” diye konuştu. BM Uluslararası Göç Örgütü Temsilcisi de yaptığı konuşmada, amaçlarının yerel yönetimlerle birlikte toplumun ve göçmenlerin refah düzeyini yükseltmek olduğunu söyledi. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceği çamaşırhanenin aylık yaklaşık 800-900 kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Dileyen vatandaşlar yıkama, kurutma makinesi ve ütü hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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