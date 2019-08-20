Göksu Çayı’nın suyu Gaziantep’e ulaştı

Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve Kahramanmaraş’tan doğan Göksu Çayı’nın suyunu Gaziantep’e ulaştıracak olan Düzbağ Projesi tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep’in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan Türkiye’nin içme suyu alanında Melen’den sonra en büyük yatırımı Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin suyu, şehir merkezine verilmeye başlandı. Açıklamada görüşleri yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi’nden doğan Göksu Çayı’nın suyunu, Gaziantep’e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden 2,6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı ve isale hattının şehre tabiî eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açtık. Bu bağlamda Gaziantep’in can suyu olacak Düzbağ’ın suyunu 2 Ağustos Cuma günü kente verdik. 100 bin tonluk içme suyu depomuza gelen suyla şehrin geneline günlük 129 bin 600 metreküp içme suyu temin ettik” diye konuştu. AA

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