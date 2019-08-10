Hak-İş bayramdan sonra greve gidecek

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurban Bayramı'ndan sonra, işten çıkarılan belediye işçileriyle "açlık grevi" başlatacaklarını açıkladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm çalışanların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirten Arslan, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı sonrası açlık grevi başlatacaklarını kaydetti.

Hak-İş olarak bayrama buruk girdiklerini bildiren Arslan, "31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve HDP'li bazı belediye başkanları, Hak-İş üyesi işçilere yönelik bir 'cadı avı' başlatmış, binin üzerinde Hak-İş üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edilmiş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskılar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.