"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Hakkari'de 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

12 Kasım 2021, Cuma 18:12
Hakkari'de, basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 13 Kasım saat 00.01'den 27 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları (taşıt, mobil ve benzeri) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Etiketler: Hakkari, gösteri, yürüyüş yasağı
Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

    Lufthansa, iflasını engelleyen kamu kurtarma paketini geri ödedi

    Afganistan'daki çocukları bekleyen akut yetersiz beslenme sorunu

    Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı

    AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye teşekkür

    Cami ve mescitlerde normal saf düzenine geri dönüldü

    Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Prof. Dr. İtil: Son 1 yılda verem kontrolünde ciddi sorunlar yaşandı

    Dzaferovic: Bosna Hersek'e zarar veren Dodik'e yaptırım uygulanmalı

    Milli Takım, Cebelitarık'ı ağırlayacak

    MEB açıkladı: Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları çevrim içi yapılacak

    Malatya - Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde deprem

    'Bu bina çürük, çivi, dübel tutmuyor'

    İlk ara tatil başlıyor

    Uygur Babanın Feryadı

    Gazetecilere baskı ve sindirme devam ediyor

    KHK’lının engelli çocuğuna aylık yok

    Darısı diğer mahpus annelere

    Cumhur 35'in altında

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’lının engelli çocuğuna aylık yok
    Genel

    Darısı diğer mahpus annelere
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP, Kemalizmin ömrünü nasıl uzattı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuşmayı kim yapmış olabilir?
    Osman ZENGİN

    Tayyibabi kanunları...
    Şükrü BULUT

    Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlayak, ama nasıl?
    Genel

    Uygur Babanın Feryadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.