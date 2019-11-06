Hasankeyfliler taşınıyor

Batman’da inşası tamamlanan Ilısu Baraj Gölü faaliyete geçtiğinde su altında kalacak Hasankeyf ilçesinde, vatandaşların, 3 kilometre uzaklıkta oluşturulan yeni yerleşim alanına taşınma çalışmaları sürüyor.

Batman’da inşası tamamlanan Ilısu Barajı Gölü faaliyete geçtiğinde su altında kalacak Hasankeyf ilçesinde, vatandaşların, 3 kilometre uzaklıkta oluşturulan yeni yerleşim alanına taşınma çalışmaları devam ediyor. Su altında kalacak 3 bin 500 nüfuslu Hasankeyf, tarihî ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınıyor. Yaklaşık 6 milyar lira kaynakla 3 bin dekar alanda kurulan yeni yerleşim yerinde, kamu binaları ve birçok sosyal tesisin yanı sıra bölge mimarisine uygun modern iş yeri ve konutlar inşa edildi.

700 konut teslim edildi

TOKİ tarafından, yeni Hasankeyf’teki ticaret merkezinde inşa edilen 700 konut ve 169 iş yerinin hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından aileler ve esnaf, DSİ’nin sağladığı kamyonlarla eşyalarını naklediyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, llısu Barajı ve HES Projesi’nin tamamlandığını belirterek, su tutulmasına başlandığını söyledi. Hasankeyflilerin yeni yerleşim yerine taşınmaya başladığını kaydeden Kusen, “Hak sahiplerine verilen 700’e yakın konut ve 169 iş yerinin taşınma süreci devam ediyor. Evlerin yüzde 80’i taşındı, esnaf da iki gün içinde eşyalarını nakledecek” dedi.