Havalar 1 günde 10 derece soğuyacak

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor.

Yarından itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak. Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor ancak Perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu’da daha geniş bir alanda etkili olacak. Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar yarın gece kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek. Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir.

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