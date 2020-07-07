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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Her gün 7 orman yanıyor

07 Temmuz 2020, Salı 23:51
Dr. Ali Şeker, “Son 10 yıl boyunca her gün 7 orman yangını çıkmış. Ormanlarımızı, yeşil alanlarımızı korumak çocuklarımıza, gençlerimize yeşil bir Türkiye emanet etmek en büyük sorumluluğumuz” dedi.

HABER: RECEP GÖREN

İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, ülkemizde orman yangınlarına ilişkin verdiği soru önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son 10 yılda ülkemizde yıllık ortalama 6.665 hektar alanı etkileyen 2.388 adet orman yangını çıktığını bildirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ülke genelinde ardı ardına yaşanan orman yangınlarına zamanında müdahale edilmemesi ve Türk Hava Kurumu’na ait yangın söndürme uçaklarının kullanılmadığı ilişkin açıklamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Şeker, “Yaşanan orman yangınlarına zamanında ve gereği gibi müdahale edilmemesi maddî zararın yanında bölge ekosistemini ve habitatını da olumsuz etkiliyor” açıklamasında bulunmuştu. Önergeye cevap veren Bakan Pakdemirli “Son 10 yılda ülkemizde yıllık ortalama 6.665 hektar alanı etkileyen 2.388 adet orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınları çıkış sebepleri olarak ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kazalardan meydana gelmiştir” dedi.

66.650 hektar alan etkilendi

Şeker, “10 yılda ülkemizde toplam 23.880 orman yanığını çıkmış, 66.650 hektar alan etkilenmiş. Yani kaba bir hesapla 93 bin futbol sahasından fazla ormanımız yanmış. 10 yıl boyunca her gün neredeyse 7 orman yangını çıkmış. Ormanlarımızı, yeşil alanlarımızı korumak çocuklarımıza, gençlerimize yeşil bir Türkiye emanet etmek en büyük sorumluluğumuzken iktidar gereken tedbirleri almayarak ülkemizi çölleşmenin, kuraklaşmanın kucağına itiyor. Son 5 yılda 12.604 orman yangınların 6.278’inin faili meçhul” dedi. 

Binlerce ağaç kül oldu 

Pakdemirli, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı: "Şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Sebebi bilinmeyen bir yangınla karşı karşıyayız ama yangınların istatistiksel olarak baktığımız zaman da 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor. Burda şu an, şu dakikada her şeyi söndürmüş olsak, binlerce ağacımız ne yazık ki kül oldu."

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