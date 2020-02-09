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9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

İBB'den hava durumuna ilişkin bilgilendirme

09 Şubat 2020, Pazar 17:42
İstanbul’da mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, bugün akşam saatlerinden itibaren güneyden esmesi beklenen rüzgarın taşıyacağı ılık havanın etkisiyle mevsim normallerine yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da cuma gece saatlerinden itibaren etkili olan aralıklı kar yağışları neticesinde TEM’in güneyinde kalan ilçelerde kar kalınlıklarının ortalama 3-7 santimetre, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 10-15 santimetre aralığında kaydedildiği aktarıldı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğine vurgu yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren güneyden yönlerden esmesi beklenen rüzgarın taşıyacağı ılık havanın etkisiyle sıcaklıkların kademe kademe artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği ifade edildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, İstanbul genelinde aralıklarla görülen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ana arterler, meydanlar, üstgeçitler, otobüs durakları gibi kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttüğü, komutalara gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edildiği anlatıldı.

İBB'nin, 6 bin 882 personel ve 1373 karla mücadele aracını, kentteki hayatın aksamaması için hazır bulundurduğu belirtilen açıklamada, "Son 24 saatte kar küreme ve tuzlama ekipleri tarafından, İBB Yol Bakım 2 bin 435 ton tuz, 11 ton solüsyon, Karayolları ekipleri 1479 ton tuz, 112 ton solüsyon, İCA 156 ton tuz, 529 ton solüsyon, 10 ton üre, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi 213 ton tuz, 27 ton solüsyon kullandı." ifadesine yer verildi.

Buzlanma riski ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB birimlerinin yanı sıra Karayolları, İCA ve Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi olmak üzere toplam 16 birimin AKOM koordinasyonunda nöbet durumunun devam ettiği belirtildi.

"Sokakta yaşayan 568 vatandaş misafir ediliyor"

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağış nedeniyle barajların doluluk oranının yüzde 33'ler seviyesine kadar gerilediği aktarılan açıklamada, barajların doluluk oranlarının ocak ayı boyunca süren yağışlar neticesinde yüzde 59'lar seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut meteorolojik verilere göre uzmanların, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Şubat'a kadar mevsim normalleri ile 3-6 derece altında, 11-25 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesini öngördükleri anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, İBB tesislerinde 529 erkek, 39 kadın olmak üzere sokakta yaşayan toplam 568 vatandaşın misafir edildiği kaydedildi.

AA

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