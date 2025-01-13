İBB’nin evlilik desteği 30 bin liraya çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni evlenen çiftler için sunduğu destek 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. İBB, “evlilik desteği” ile İstanbul’da ihtiyaç durumu tespit edilen çiftlere ekonomik destekte bulunarak zorlu süreçlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Ekonomik krizin getirisi enflasyon, artan yoksulluk gibi nedenleri göz önünde bulundurularak yeni evlenen çiftlere verilen maddî destek artırıldı. 15 bin lira olan evlilik desteği, yüzde 100 artışla 30 bin liraya çıkarıldı. Evlilik desteği için İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç hâlinin tespit edilmesi, 3 ay içerisinde evlenecek olma şartı aranıyor. İstanbul - anka

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