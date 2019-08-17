İlk hac kafilesi yurda geri döndü

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönmeye başlayan hacıların karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan hacı kafilesi, pasaport kontrolünü ardından bagajlarını teslim aldı. Dış Hatlar Geliş Terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından hacılara kırmızı karanfil takdim edilirken terminalde dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu. AA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.