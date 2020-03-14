'İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu'

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İran sınırında sığınmacı olduğu değerlendirilen 7 kişinin cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Van Valiliği, İran sınırında Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacı olduğu değerlendirilen 7 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Çaldıran ilçesi, İran Sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.