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13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İstanbul'da hava kirliliğinin en çok azaldığı ilçeler: Başakşehir ve Esenyurt

13 Mayıs 2020, Çarşamba 12:30
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında İstanbul'da en fazla Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde düşürdü.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında en çok Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde azalttı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması havanın kalitesinin yükselmesini ve kirliliğin azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'un ilçelerindeki partikül madde (PM10) nisan ayı hava kirliliği oranı, 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 geriledi.

İlçelerde en fazla hava kirliliği azalması Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'i sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Sarıyer Takip etti.

Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta 44, Bağcılar'da 43, Fatih'te 43 ve Sarıyer'de yüzde 41 düştü.

Hava kirliliği Arnavutköy'de yüzde 27 ve Avcılar'da yüzde 24 arttı.

AA

Etiketler: İstanbul, hava kirliliği, ilçe, Başakşehir, Esenyurt
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