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14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu yerler belli oldu?

14 Mart 2025, Cuma 14:37
İstanbul'da hava kirliliği değerleri anlık takip edilirken, dün akşam itibarıyla en yüksek kirlilik değeri Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçüldü.

Türkiye ile birlikte tüm dünyada çözüm bulunması gereken sorunların başında gelen hava kirliliği, İstanbul'un 11 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında kalacağı tahminiyle tekrar gündemdeki yerini aldı.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00'de Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

"Kumköy-9 (İyi), Sultangazi 1-16 (İyi), Sarıyer-33 (İyi), Arnavutköy-37 (İyi), Çatladıkapı-45 (İyi), Silivri MTHM-48 (İyi), Maslak-49 (İyi), Alibeyköy-54 (Orta), Beylikdüzü-54 (Orta), Kağıthane-55 (Orta), Esenyurt MTHM-55 (Orta), Avcılar- 55 (Orta), Yenibosna-55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-55 (Orta), Başakşehir- MTHM 55 (Orta), Sultangazi MTHM-55 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-55 (Orta), Mecidiyeköy MTHM- 55 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-56 (Orta)."

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle:

"Ümraniye-32 (İyi), Selimiye 40 (İyi), Sancaktepe-41 (İyi), Ümraniye MTHM-43 (İyi), Şile MTHM-43 (İyi), Büyükada- 45 (İyi), Sultanbeyli MTHM-51 (Orta), Üsküdar-52 (Orta), Kandilli-55 (Orta), Kandilli MTHM-55 (Orta), Üsküdar MTHM-55 (Orta), Kartal-55 (Orta), Kadıköy-56 (Orta), Tuzla-69 (Orta), Göztepe D-100-134 (Hassas)"

İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileri

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre ise kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle:

"Kumköy (Arka plan)-12 (İyi), Silivri (Kentsel)-14 (İyi), Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-14 (İyi), Beylikdüzü (Kentsel)-23 (İyi), Sarıyer (Kentsel)-32 (İyi), Arnavutköy (Kırsal)-34 (İyi), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-34 (İyi), Çatladıkapı (Trafik)-38 (İyi), Avcılar (Şehir arka plan)-45 (İyi), Yenibosna (Kentsel)-46 (İyi), Alibeyköy (Kentsel)-46 (İyi), Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 49 (İyi), Maslak (Şehir arka plan)-42 (İyi), Esenyurt (Kentsel)-59 (Orta), Başakşehir (Sanayi kentsel)-60 (Orta), Bağcılar (Kentsel)-61 (Orta), Şirinevler (Trafik)-54 (Orta), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-57 (Orta), Esenler (Kentsel)-58 (Orta), Aksaray (Trafik)-71 (Orta), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-58 (Orta), Mecidiyeköy (Trafik)-60 (Orta), Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-45 (İyi), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-44 (İyi), Selimiye (Trafik)-33 (İyi), Ümraniye 2 (Trafik)-36 (İyi), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi), Sancaktepe (Kentsel)-34 (İyi), Sultanbeyli (Kentsel)-44 (İyi), Kartal (Kentsel)-49 (İyi), Büyükada (Arka plan)-37 (İyi), Şile (Arka plan)-47 (İyi), Tuzla (Kentsel)-84 (Orta), Kandilli 2 (Deniz trafik)-51 (Orta), Üsküdar 2 (Trafik)-51 (Orta), Kadıköy (Kentsel)-62 (Orta), D-100 (Trafik)-141 (Hassas)."

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