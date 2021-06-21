İstanbul'da kısıtlama sonrası yoğun trafik

İstanbul'da, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında pazar gününün tamamını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi. Ana arterlerde yoğunluk başladı Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

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