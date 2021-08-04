İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı

Sıcaklıkla doğru orantılı olarak su tüketim miktarlarının arttığı İstanbul'a dün 3 milyon 404 bin metreküp su verildi. Bu rakam, bugüne kadar ölçülen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 66,14 olarak ölçüldü. Su miktarı 4 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,83, Terkos'ta yüzde 72,46, Sazlıdere'de yüzde 36,17, Alibey'de yüzde 37,55, Büyükçekmece'de yüzde 61,15, Ömerli'de yüzde 94,04, Darlık'ta yüzde 68,47, Elmalı'da yüzde 82,3, Kazandere'de yüzde 33,12 ve Pabuçdere'de yüzde 17,59 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 574,59 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 420,49 milyon metreküp oldu.

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