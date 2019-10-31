İstanbul'da yağıştan sonra trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

E-5'te trafik durma dakikasına gelirken, mesainin bitmesiyle evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte uzun süre bekledi.
İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde E-5’teki trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) adını verdiği sisteminde yer alan haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.
İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.