İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Taksim Meydanı (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü) Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi Balo Sokak -Turnacıbaşı Caddesi kesişimi Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi. NTV

Okunma Sayısı: 57

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.