İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, İstanbul'da toplu ulaşım araçları yolcuları ücretsiz taşıyacak.

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak. Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında 11 Temmuz'da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı.

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