İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) açıklanan yılın 8 aylık verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.

Listede dördüncü sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı 11 milyon 825 bin 342, onuncu sırada yer alan Antalya Havalimanı da 8 milyon 113 bin 438 yolcu sayısına ulaştı.