İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşım yeniden başladı

Yoğun karın ardından yolların kapanması nedeniyle İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında duran ulaşım, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Şehir merkezi ile İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan Havaist firması, kar yağışının etkisini yitirmesi ve yolların açılmasıyla seferlerini başlattı. Uçuşları iptal edildiği için gece havalimanında kalan yolcular, şehir merkezine dönmek amacıyla otobüslerin hizmet verdiği kata indi. Yolcuların yoğun talep göstermesi nedeniyle otobüslerin önünde uzun kuyruklar oluştu. AA

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