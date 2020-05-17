İstanbul'un genç nüfusu 76 ili geçti

İstanbul’un genç nüfusu (15-24 yaş grubu) aralarında Adana, Konya, Gaziantep ve Kocaeli’nin de bulunduğu 76 ilin nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülkenin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu sayı toplam nüfusun yüzde 15,6’sına karşılık gelirken, genç nüfusun 6 milyon 647 bin 265’ini erkekler, 6 milyon 308 bin 407’sini ise kadınlar oluşturdu. Genç nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 2 milyon 307 bin 379 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 837 bin 494 ile Ankara, 575 bin 185 ile İzmir takip etti. Genç nüfusun en az olduğu iller ise 12 bin 279 ile Tunceli, 16 bin 274 ile Ardahan ve 19 bin 197 ile Bayburt oldu. Türkiye’deki sadece 4 ilin toplam nüfusu İstanbul’un genç nüfusunu geride bıraktı. Bu iller, 5 milyon 639 bin 76 ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 ile İzmir, 3 milyon 56 120 ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 ile Antalya olarak sıralandı.