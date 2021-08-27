"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İstanbullunun yüzde 73’ü taksi bulamıyor

27 Ağustos 2021, Cuma 20:30
İstanbul Planlama Ajansı raporuna göre İstanbullunun yüzde 73’ü yoğun trafikte taksi bulamıyor.

İstanbul’da taksi krizi büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı, “Taksi Kullanım Alışkanlıkları, İhtiyaçlar ve Beklentiler” başlıklı raporunu yayımladı. T24’deki habere göre raporun dayandırıldığı “Taksi Kullanım Alışkanlıkları, İhtiyaç ve Beklentileri Anketi”nde 2-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 555 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşüldü. Ankete katılanların yüzde 51,1’ini kadınlar, yüzde 48,9’unu erkekler oluşturdu. 

Ücretler pahalı bulunuyor

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcılardan yüzde 51,2’si taksi kullandığını belirtirken, taksi kullananların yüzde 50,9’u kısa mesafe yolculukları, yüzde 34,3’ü orta mesafe yolculukları ve yüzde 14,8’i ise uzun mesafe yolculukları tercih ettiğini ifade etti. Taksi kullanmayan katılımcıların ise yüzde 42,3’ü şahsi aracı olması nedeni ile taksi kullanmayı tercih etmediğini belirtirken bu veriyi yüzde 30,9’u ile taksi ücretlerinin pahalı bulunması takip etti. “Taksi Kullanma ve Kullan(a)mama Nedenleri” alt başlığında katılımcılara taksi kullanma gerekçeleri soruldu. Katılımcıların yüzde 38,2’si hastaneye gitmek gibi acil ihtiyaç olan durumlarda taksi kullandığını ifade etti. Acil durumlar gerekçesini; “zamandan tasarruf etme” ve “aile ile yapılan yolculuklar için” taksi kullanımını tercihi izledi.

Katılımcıların yüzde 47,9’u İstanbul’daki toplam taksi sayısının yetersiz olduğunu belirtirken, yüzde 37,4’ü yeterli olduğunu, yüzde 14,7’si ise kararsız olduğunu belirtti. Katılımcılara taksi kullanma deneyimlerine ilişkin problemler sorulduğunda, yüzde 73,4’ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde veya yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlandığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 56,5’i ise kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşadığını belirtti. Taksi kullanımının güvenliği konusu ele alındığında katılımcıların geneli bakıldığında gece saatlerindeki taksi yolculuğu yüzde 40,3 oranında güvenli bulunurken, yüzde 39,9 oranında güvensiz buldu. Yüzde 19,8 oranında katılımcı ise bu konuda fikri olmadığını belirtti. Öte yandan kadınların yüzde 51,9’u gece saatlerinde taksi yolculuğunu güvenli bulmazken, erkeklerde ise bu oranın yüzde 27,3’e düştüğü görüldü. 

Çoğunluk, takside kamera istiyor

Ayrıca raporun hazırlanma aşamasında, “İstanbulluların taksi kullanım deneyimlerini daha iyi hale getirebilmek için” fikirleri alındı. Katılımcıların yüzde 92’si taksi yolculuklarının resmi olarak kamera ile kayıt altına alınmasının yolculuk deneyimini daha iyi hale getireceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 3,3’ü bunu onaylamadığı, yüzde 4,7’si ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti. Rapordan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şu önerilerde bulunuldu: “Araştırma sonucunca İstanbulluların taksiye en ihtiyaç duydukları saatlerde ve en çok tercih ettikleri taksi kullanım tercihi olan kısa mesafe yolculuklarda taksiye erişiminin çok kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir. Dünya metropolleri ile karşılaştırıldığında taksi kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarında taksiye ulaşamıyor olması, kişi başına düşen taksi sayısının oldukça yetersiz olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’daki taksilerin sayısının arttırılması elzemdir.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da kaos bitmiyor

    Patlama, ABD’ye “kal” demektir

    Gıda enflasyonunun önüne geçilemez

    Elektriğe fahiş zam kapıda

    Biden'a 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

    MSB: TSK personelimizin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlandı

    Pentagon: Kabil'de ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz

    Türkiye'de son 24 saatte 244 kişi vefat etti

    İstanbullunun yüzde 73’ü taksi bulamıyor

    Uygurlar, Taliban’ın yanı sıra Çin’den de korkuyor

    Marmara'da hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

    2 günde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

    'Grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebi, kurallara uymadaki gevşeme'

    Kabil'deki terör saldırılarında en az 110 kişi öldü

    Yeni eğitim-öğretim sezonundaki trafik tedbirleri 5 başlık altında açıklandı

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

    Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti

    Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

    Salgın gündemiyle dünya genelinde son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durgunluğu hizmetle aşalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bağımsız okuyucu ve net tavrı
    Rafet Özcan

    Zulüm ile abâd olanın…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ehl-i dünyanın propagandacıları”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “Avrupa’nın çöplüğü” haline getirilmiş
    Sebahattin YAŞAR

    Akıllı olmanın göstergesi
    Faruk ÇAKIR

    Afganistan’daki yara
    Mehmet ÇETİN

    Tarafgirâne siyaset araya girince, hâlimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.