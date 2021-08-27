İstanbullunun yüzde 73’ü taksi bulamıyor

İstanbul Planlama Ajansı raporuna göre İstanbullunun yüzde 73’ü yoğun trafikte taksi bulamıyor.

İstanbul’da taksi krizi büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı, “Taksi Kullanım Alışkanlıkları, İhtiyaçlar ve Beklentiler” başlıklı raporunu yayımladı. T24’deki habere göre raporun dayandırıldığı “Taksi Kullanım Alışkanlıkları, İhtiyaç ve Beklentileri Anketi”nde 2-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 555 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşüldü. Ankete katılanların yüzde 51,1’ini kadınlar, yüzde 48,9’unu erkekler oluşturdu.

Ücretler pahalı bulunuyor

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcılardan yüzde 51,2’si taksi kullandığını belirtirken, taksi kullananların yüzde 50,9’u kısa mesafe yolculukları, yüzde 34,3’ü orta mesafe yolculukları ve yüzde 14,8’i ise uzun mesafe yolculukları tercih ettiğini ifade etti. Taksi kullanmayan katılımcıların ise yüzde 42,3’ü şahsi aracı olması nedeni ile taksi kullanmayı tercih etmediğini belirtirken bu veriyi yüzde 30,9’u ile taksi ücretlerinin pahalı bulunması takip etti. “Taksi Kullanma ve Kullan(a)mama Nedenleri” alt başlığında katılımcılara taksi kullanma gerekçeleri soruldu. Katılımcıların yüzde 38,2’si hastaneye gitmek gibi acil ihtiyaç olan durumlarda taksi kullandığını ifade etti. Acil durumlar gerekçesini; “zamandan tasarruf etme” ve “aile ile yapılan yolculuklar için” taksi kullanımını tercihi izledi.

Katılımcıların yüzde 47,9’u İstanbul’daki toplam taksi sayısının yetersiz olduğunu belirtirken, yüzde 37,4’ü yeterli olduğunu, yüzde 14,7’si ise kararsız olduğunu belirtti. Katılımcılara taksi kullanma deneyimlerine ilişkin problemler sorulduğunda, yüzde 73,4’ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde veya yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlandığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 56,5’i ise kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşadığını belirtti. Taksi kullanımının güvenliği konusu ele alındığında katılımcıların geneli bakıldığında gece saatlerindeki taksi yolculuğu yüzde 40,3 oranında güvenli bulunurken, yüzde 39,9 oranında güvensiz buldu. Yüzde 19,8 oranında katılımcı ise bu konuda fikri olmadığını belirtti. Öte yandan kadınların yüzde 51,9’u gece saatlerinde taksi yolculuğunu güvenli bulmazken, erkeklerde ise bu oranın yüzde 27,3’e düştüğü görüldü.

Çoğunluk, takside kamera istiyor

Ayrıca raporun hazırlanma aşamasında, “İstanbulluların taksi kullanım deneyimlerini daha iyi hale getirebilmek için” fikirleri alındı. Katılımcıların yüzde 92’si taksi yolculuklarının resmi olarak kamera ile kayıt altına alınmasının yolculuk deneyimini daha iyi hale getireceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 3,3’ü bunu onaylamadığı, yüzde 4,7’si ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti. Rapordan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şu önerilerde bulunuldu: “Araştırma sonucunca İstanbulluların taksiye en ihtiyaç duydukları saatlerde ve en çok tercih ettikleri taksi kullanım tercihi olan kısa mesafe yolculuklarda taksiye erişiminin çok kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir. Dünya metropolleri ile karşılaştırıldığında taksi kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarında taksiye ulaşamıyor olması, kişi başına düşen taksi sayısının oldukça yetersiz olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’daki taksilerin sayısının arttırılması elzemdir.