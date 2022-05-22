İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesinin ardından bu yangın da kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmaları havadan takip etti. İki alanda da soğutma çalışmaları sürüyor. AA

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