İzmir'de ne kadarlık alanın yandığı açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'da ormanlık alanlardaki yangın sonrası hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, "Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İzmir Buluşmaları' adı altında 'Ulaşım ve Toplu Taşıma' temasıyla üçüncüsü düzenlenen toplantı, Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir kentin ortak akılla yönetilmesinin, kentle ilgili kararların birlikte alınmasının çok büyük önemi var. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Kentlilik bilincinin, kentle ilgili kafa yormanın, fikir üretmenin çok büyük önemi var. Bu toplantılar bunun kanallarını açmaya yarıyor. Tarımla ilgili iki kez yaptık, her seferinde çok iyi niyetli değerlendirmeler edindik. Çok verimli toplantılar oldu" dedi.

İzmir Karabağlar'daki orman yangınlarına dair açıklama yapan Soyer, şunları söyledi: "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil."

