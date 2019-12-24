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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Karadeniz'deki orman yangınlarını PKK üstlendi

24 Aralık 2019, Salı 21:26
Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de onlarca ayrı noktada başlayan ve 2 gündür bir çok bölgede devam eden orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi.

Trabzon'da başlayan ve Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'e yayılan onlarca noktada çıkan ve 6 evin hasar gördüğü orman yangınlarını PKK üstlendi.

Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarında yer alan habere göre Trabzon'da 22 ayrı noktada ormanlık alanı PKK'lı teröristler ateşe verdiği ortaya çıktı. Kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diyen PKK'lı grup Trabzon'un bütün ilçelerinde eylem gerçekleştirdik açıklaması yaptı.

Etiketler: Karadeniz, orman yangını, PKK
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