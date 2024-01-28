Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacak fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, salı günü 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de de bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde güney, gece saatlerinde kuzeyde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. AA

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