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Kastamonu'da sağanak alarmı: Su baskınları oluştu, yollar kapandı, köprüler yıkıldı

27 Haziran 2022, Pazartesi 10:37
Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kastamonu-İnebolu kara yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Abana üzerinden sağlanıyor.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

AA

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  • Gültekin

    27.6.2022 11:45:55

    Düzensiz betonlaşmanın getirdiği yapılaşmaların sonu budur, malesef belediyelerimiz, bu manzaraları sürekli izliyorlar fakat, ne alt yapıda ıslah çalışması yapılıyor, ne de dere kenarlarına ıslah çalışmaları var. Belediyelerimiz niçin var, bunlara çözüm bulamıyorlarsa ve milleti sürekli mağdur ediyorlarsa, aldıkları maaşları hak etmiyorlar demektir.

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