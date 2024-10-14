Kış saati uygulansın

Öğrencilerin karanlıkta yollara düştüğünü belirten Veli-der, kalıcı saat uygulamasından vazgeçilmesini isteyerek, “1 saatlik farklılık bile tüm sistemlerimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) kalıcı saat uygulamasına ilişkin olarak açıklama yaptı. 2916 yılında geçilen kalıcı saat uygulaması ile kış aylarında çocukların hava henüz karanlıkken okula gitmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, kalıcı saat uygulamasından vazgeçilmesi gerektiği de belirtildi. Açıklamada: “ Çocuklarımızın bu mağduriyetine ve bilime kulaklarınızı kapatacaksınız?” ifadeleri kullanıldı. Psikologların geç veya erken saatlerdeki derslerin çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından uygun olmadığı görüşünde olduğu ifade edilen açıklamada, “İçimiz acıyarak sabahın kör karanlığında güvenliğinden de endişe duyduğumuz kent sokaklarında yola çıkıyor çocuklarımız.” denildi. Veli-der’in açıklamasının tamamı şöyle:

En çok öğrencileri etkiliyor

“Dünya genelinde saatler, Ekim ayının son günlerinde geri alınacak. Türkiye’de 2016 yılında hayata geçirilen kalıcı saat uygulamasına bu yıl yine devam edileceği bilgisini aldık. Kış saati uygulaması 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. Uzun yıllardan beri kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmediği için ülkemizde çocuklarımız karanlıkta yollara düşüyor. Saatlerin geriye alınmaması en çok öğrencileri etkiliyor. Ayrıca okullardan aldığımız bilgiye göre öğrencilerimiz genellikle 1. dersi uyuklayarak geçiriyor. Haliyle ilk dersler verimsiz geçiyor. Uzmanlara göre uyanmamız, günışığının beyne ulaşmasıyla uyku hormonunun (Melatonin) azalmasına bağlı. İşte bu yüzden 1 saatlik farklılık bile tüm sistemlerimizi olumsuz etkiliyor. Psikologlar da geç ve erken saatteki derslerin öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından uygun olmadığı görüşünde. Öğrenci Veli Derneği olarak kalıcı saat uygulamasını doğru bulmuyor, kış saati uygulamasına geçilmesini talep ediyoruz.”

Haber Merkezi