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26 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Kocaeli ve Düzce'deki kuvvetli rüzgara dikkat!

26 Kasım 2023, Pazar 13:52
Kocaeli kent genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Karamürsel ilçesinde sahil kesimi, yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyuyla kaplandı.

İzmit ilçesinde de dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

Etrafı suyla çevrilen bazı karavanlar ile araçlar, alanda mahsur kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahsur kalan araçların çekilmesi ve kent genelinde devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu arada Sekapark'ın giriş tarafında bulunan İzmit Balıkçılar Derneği üyelerine ait çekek yerindeki kayıkhaneleri de su bastı.

Düzce

Düzce'de dün gece etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları parçalara ayırdıktan sonra iş makinelerine yükleyerek kaldırdı.

Kent merkezinde zaman zaman etkisini gösteren rüzgara sağanak eşlik ediyor.

AA

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