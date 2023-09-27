Kombi bakımını yaptırdınız mı? - Korsan servislere dikkat!

Kombilerin periyodik bakımı cihazın ömrünü uzatırken, verimli çalışan cihazlarla doğal gaz kullanımı da azalıyor.

Sonbahar aylarında kombilere yaptırılacak bakım ile soğukları sorunsuz ve tasarruf yaparak atlatmak mümkün olabiliyor. Kombi bakım ve tamir ustaları, yıl boyu çalışan kombilerin kış aylarında da sorunsuz performans göstermesi için yıllık periyodik bakımın kış gelmeden yaptırılması konusunda uyarıyor. Yılda en az bir kez, sonbahar aylarında ya da yaz aylarının başında gerçekleştirilmesi önerilen kombi bakımının, işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor.

YETKİLİ SERVİS EKİPLERİNİ ÇAĞIRIN

Gecikmeden kombi bakımını yaptıranlar, enerji tasarrufu elde ederek daha az fatura öderken, kombilerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını da sağlıyor. Bakımı yapılmamış kombilerin beklenmedik kazalara davetiye çıkardığını hatırlatan uzmanlar, kışın daha hesaplı ve güvenli şekilde ısınmak isteyenlerin işi alanında uzman kişilere teslim etmeleri gerektiğini de hatırlatıyor. Evinize gelen servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin, yetki belgesi yoksa cihazınıza müdahale etmesine izin vermeyin.

(TRT Haber)