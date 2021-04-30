Kontrol noktalarında kuyruk oluştu

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelindeki polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yeni tedbirlerin uygulanacağı tam kapanma dönemi dün saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi. Söz konusu kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı. Ayrıca toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü. AA

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