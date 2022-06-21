"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Kurbanlıklar İstanbul'a 24 Haziran’da geliyor

21 Haziran 2022, Salı 12:00
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul’a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran’da başlayacağını ve bu kapsamda bütün önlemlerin alındığını söyledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şehre kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran’da başlayacağını belirterek, vatandaşların izinli satış yerlerinden hayvanlarını almalarını ve izinli yerlerde kesim yapmalarını istedi. Kurban yolculuğunun geldiği yerde başladığını dile getiren Karaca, “Oradaki il ve ilçe müdürlüklerimizde kontrolleri yapılıyor. Veteriner sağlık raporuna dönüştürülüyor. Pasaportlarıyla beraber hareket ediyor.” ifadelerini kullandı. Karaca, bu süreçte 300 veteriner hekimin yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası, jandarma, emniyet ve belediye gibi ilgili kurumlarla sahada hummalı ortak bir çalışma yürüteceklerini, halihazırda jandarma ve emniyetle birlikte yol kontrolleri yaptıklarını anlattı.

Kurbanlık alımı ve kesimi

Kurbanlık alımı ve kesimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, şunları kaydetti: “Uyarımız şu, vatandaşlarımızdan kurban ibadetlerini yaparken sıkıntı yaşamamaları için Valilik Kurban Hizmetleri Komisyonunca izinlendirilmiş satış yerlerinden hayvanlarını almaları, yine izinlendirilmiş yerde de kesim yapmalarını istiyoruz. Biz bunları internet sitelerimizden ilan ediyoruz. Bu ilan ettiğimiz yerlerde yaparlarsa şöyle bir avantajları var, biz bu yerleri nasıl belirliyoruz çok önemli. İlgili belediyeler, tarım ve orman il, ilçe müdürlükleri ve birçok kurumdan ortak denetim heyetleri gidip burada kontrol ve denetimi yaptıktan sonra izin veriyor. Ayrıca kurbanlık kesimi yapan şahıslar da önemli. Ehil kimselerin kesmesi o kadar önemli ki, deride et bırakmaması, derinin tuzlanması çok önemli.”

HAYVANLARIN BİLGİLERİ BİR PROGRAMDA TOPLANDI

Ahmet Yavuz Karaca, pazarda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, “Vatandaşlarımız pazardan hayvan alırken kulak küpelerine bakacaklar, gözleri diri mi, mat mı, geviş getiriyorlar mı, kör topal olmayacak, kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ağız burun akıntısı var mı, genel durumları nasıl onlara bakacaklar. Bir de bakanlığımızın internet sitesi var. Orada TÜRKVET diye bir sistem var. Bu programda hayvanın küpe numarasını girdiğinizde bütün bilgilere ulaşılacak.” şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hiç böyle bir yer görmemiştim'

    Birleşmiş Milletler: 15. yılında Gazze ablukası tamamen kaldırılsın

    Rekor kırdı: Rus gazeteci, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için sattı

    Libya'ya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Risale-i Nur yasak olamaz

    Özel okulların fiyatları uçtu

    İstanbul’da ekmek 5 lira oldu

    Yılda 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Esnafın ahı iktidarın üzerinde

    Krediler de, faizler de artıyor

    Maaşlı troller

    Enerjide zam şampiyonuyuz

    KKM hesabı da tutmadı

    Vakalardaki artışın farkında değiliz

    Kurbanlıklar İstanbul'a 24 Haziran’da geliyor

    Hacda ‘yapay zekâ’ kullanılacak

    Sürücü kursları kapanma noktasında

    Pusulayı kaybettiler - Karamollaoğlu: İktidar büyük çelişki içinde

    Yüzde 70 tatil planı yapamadı

    Demokrasiye tecavüz

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim “yönetici” alkışlanmaz; ikaz edilir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla notları
    Ahmet BATTAL

    Hep bir hallı Turhallıyız…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat nedir, Meşrutiyet nedir?
    Faruk ÇAKIR

    GAP’ı kaptırmak mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okullar tatil; okuma programları başlıyor
    Çetin ACAR

    “Neoliberaller” kitabı hakkında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.