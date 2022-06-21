Kurbanlıklar İstanbul'a 24 Haziran’da geliyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul’a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran’da başlayacağını ve bu kapsamda bütün önlemlerin alındığını söyledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şehre kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran’da başlayacağını belirterek, vatandaşların izinli satış yerlerinden hayvanlarını almalarını ve izinli yerlerde kesim yapmalarını istedi. Kurban yolculuğunun geldiği yerde başladığını dile getiren Karaca, “Oradaki il ve ilçe müdürlüklerimizde kontrolleri yapılıyor. Veteriner sağlık raporuna dönüştürülüyor. Pasaportlarıyla beraber hareket ediyor.” ifadelerini kullandı. Karaca, bu süreçte 300 veteriner hekimin yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası, jandarma, emniyet ve belediye gibi ilgili kurumlarla sahada hummalı ortak bir çalışma yürüteceklerini, halihazırda jandarma ve emniyetle birlikte yol kontrolleri yaptıklarını anlattı.

Kurbanlık alımı ve kesimi

Kurbanlık alımı ve kesimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, şunları kaydetti: “Uyarımız şu, vatandaşlarımızdan kurban ibadetlerini yaparken sıkıntı yaşamamaları için Valilik Kurban Hizmetleri Komisyonunca izinlendirilmiş satış yerlerinden hayvanlarını almaları, yine izinlendirilmiş yerde de kesim yapmalarını istiyoruz. Biz bunları internet sitelerimizden ilan ediyoruz. Bu ilan ettiğimiz yerlerde yaparlarsa şöyle bir avantajları var, biz bu yerleri nasıl belirliyoruz çok önemli. İlgili belediyeler, tarım ve orman il, ilçe müdürlükleri ve birçok kurumdan ortak denetim heyetleri gidip burada kontrol ve denetimi yaptıktan sonra izin veriyor. Ayrıca kurbanlık kesimi yapan şahıslar da önemli. Ehil kimselerin kesmesi o kadar önemli ki, deride et bırakmaması, derinin tuzlanması çok önemli.”

HAYVANLARIN BİLGİLERİ BİR PROGRAMDA TOPLANDI

Ahmet Yavuz Karaca, pazarda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, “Vatandaşlarımız pazardan hayvan alırken kulak küpelerine bakacaklar, gözleri diri mi, mat mı, geviş getiriyorlar mı, kör topal olmayacak, kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ağız burun akıntısı var mı, genel durumları nasıl onlara bakacaklar. Bir de bakanlığımızın internet sitesi var. Orada TÜRKVET diye bir sistem var. Bu programda hayvanın küpe numarasını girdiğinizde bütün bilgilere ulaşılacak.” şeklinde konuştu.