Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında koronavirüs tespit edildi

Kuveyt'ten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında Kovid-19 tespit edildi.

Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor. Sağlık görevlilerince Kovid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı. Kovid-19 tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

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