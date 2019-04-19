Longoz ormanlarına ilkbahar geldi

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içerisinde 4 gölün yer aldığı, tabiat güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünmeye başladı Ormanlar ve içindeki göller, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longozların dünyadaki görülmeye değer ender yerlerden olduğunu söyledi. Longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Bilgin, ilkbahardaki renk cümbüşünü görmek için yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti. Bilgin, ilkbaharın gelişi ile ormanların ayrı bir güzelliğe büründüğünü aktardı. AA

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