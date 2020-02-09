Mahsur kalan 400 yolcu mağdur edilmedi

Bitlis’te etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda çok sayıda sürücü yola devam edemedi, bazı araçlar kara saplanarak mahsur kaldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yoğun kar ve tipinin, şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürdüğünü belirtti. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, can kaybı yaşanmaması için araçların, polis ve jandarma ekiplerince durdurulduğunu anlatan Çağatay, “Araçlardaki yaklaşık 400 yolcuyu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğretmenevi, polisevi ve hastanelerimizdeki misafirhanelerimize yerleştirdik. Yağışın hafiflemesiyle yollarda çalışma başlatacağız. Yolları ulaşıma açtıktan sonra misafirlerimizi uğurlayacağız. Yolcularımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık.” diye konuştu. Şehirde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Vali Çağatay, Tatvan-Hizan ve Bitlis-Mutki kara yollarının, çığ tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldığını bildirererk, Buzlupınar, Muş, Ahlat, Tatvan ve Balaban istikametinden gelen tır ve diğer büyük araçların da yollarda durdurulduğunu söyledi. AA

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