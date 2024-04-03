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3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

03 Nisan 2024, Çarşamba 13:13
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramalarına başlamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Malatya Valisi Yazıcı: Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

AA

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