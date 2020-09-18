Malatya - Hekimhan'da deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Vali Baruş'tan açıklama Malatya Valisi Aydın Baruş, Hekimhan merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri, mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi, ekiplerimizin araştırması sürüyor." dedi. AA

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