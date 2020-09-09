Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir mahallede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürdürülürken, takviye amacıyla bölgeye ekipler gönderildi. Yangın mahalline yakın Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. AA

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