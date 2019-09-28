Mardin ve Siirt'te terör operasyonu

Mardin'in Derik ve Siirt’in Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. Eruh'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. AA

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