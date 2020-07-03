Marmara Bölgesi'nde açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde yaşanacağı tahmin ediliyor. Bölgede az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. AA

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