Marmara ve batı bölgeleri için sağanak uyarısı yapıldı

Marmara'da yarın sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü sabah saatlerine kadar Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.