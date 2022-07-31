Meclis yarın toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarınki olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı. AK Parti ve MHP toplantıya katılmayacak. 200 milletvekili salonda bulunursa sağlıkta şiddet görüşülecek.

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantı için 200 milletvekili gerekiyor Genel görüşme için 200 milletvekilinin Genel Kurul'da olması gerekiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerinin siyasi istismar ve şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz." CHP ve İyi Parti'nin sandalye sayısı gerekli çoğunluğu sağlamaya yetmiyor Milliyetçi Hareket Partisi, BBP ve HDP de olağanüstü toplantıya katılmayacak. İyi Parti ise toplantıya katılacağını duyurdu. Onlara 2 milletvekili bulunan Memleket Partisi ile 4 sandalyesi bulunan Türkiye İşçi Partisi destek verecek. 4 partinin toplam sandalye sayısı 177'ye ulaşıyor. Bu nedenle Meclis'in toplanması mümkün görünmüyor. CHP ise olağanüstü toplantı için umudunu koruyor. AK Parti, o gün Meclis'te gereken çoğunluk sağlanırsa oturuma katılacak. Eğer 200 milletvekili salonda olmazsa toplantı yapılamadan genel kurul dağılacak.

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