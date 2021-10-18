Meriç Nehri'nde rahmet sevinci

Edirne'de yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle su seviyesi dip konuma düşen Meriç Nehri'nin debisi, geçen hafta etkili yağışlarla birlikte 5 kattan fazla arttı.

Kurak bir yıl geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilemiş, su akışı durma noktasına gelmişti. Yaz aylarındaki kuraklık ve eylül ayında beklenen yağışların olmaması nedeniyle son dönemlerin en düşük seviyesinde akan nehrin debisi, havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili olan yağışlarla birlikte saniyede 268 metreküpe kadar yükseldi. Nehrin debisi, bölgeye düşen yağışlarla son ayların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 kattan fazla arttı. Nehirdeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu. AA

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