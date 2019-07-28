Mersin'de hava taksi dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl alınan ve genellikle denetim amaçlı kullanılan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava taksi olarak hizmet vermeye başlayan ve ilk uçuşunu Gülnar'dan Antalya'ya gerçekleştiren hava taksiye olan talebin her geçen gün arttığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda kiralanmaya başlanan helikoptere, Nevşehir, Gaziantep ve Ankara'nın yanı sıra KKTC'den de talep geldiği aktarıldı. Saati 9 bin lira Açıklamada, 4-6 kişilik kapasiteye sahip hava taksinin saatlik kiralama ücretinin 9 bin, yarım saatlik ücretinin ise 4 bin 500 lira olarak belirlendiği bildirildi. Hizmetten faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az iki gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına başvurması gerektiği kaydedildi. AA

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