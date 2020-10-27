Mersin'de orman yangını: 50 ev tahliye edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu kapatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. 50 hane tedbiren boşaltıldı Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.