Mersin'de yük treni raydan çıktı

Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada raydan çıktı.

Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonunda durdu. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler vagonları demir yoluna yerleştirmek için çalışma başlattı. AA

Okunma Sayısı: 69

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.