Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Şaar Koruklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 10 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi. Yangın kontrol altına alındı Erdemli Kaymakamı Avni Kula, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alındığını belirten Kula, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi. Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ise kontrol altına alınan yangına rüzgar nedeniyle müdahalede zorlandıklarını kaydetti. 15 hektar kızılçam ve makilik alanda zarara yol açan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. AA

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